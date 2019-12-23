طنطا يبحث عن حارس مرمى فى الانتقالات الشتوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب مسئولو طنطا عدد من حراس المرمى فى بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة الحالية للتعاقد مع أحدهم فى الانتقالات الشتوية القادمة عقب فسخ عقد الحارس على فرج بالتراضى بين الطرفين .
ويتواجد حاليا بقائمة الفريق ثنائى حراسة المرمى إسلام طارق و محمد فتحى فقط بعد رحيل فرج .
ويستضيف طنطا نظيرة أسوان ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى والمقرر لها الثلاثاء القادم على ستاد طنطا
ويحتل فريق طنطا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 9 نقاط .
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