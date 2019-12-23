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طنطا يبحث عن حارس مرمى فى الانتقالات الشتوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب مسئولو طنطا عدد من حراس المرمى فى بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة الحالية للتعاقد مع أحدهم فى الانتقالات الشتوية القادمة عقب فسخ عقد الحارس على فرج  بالتراضى بين الطرفين .

ويتواجد حاليا بقائمة الفريق ثنائى حراسة المرمى إسلام طارق و محمد فتحى فقط بعد رحيل فرج . 

ويستضيف طنطا نظيرة أسوان ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى والمقرر لها الثلاثاء القادم على ستاد طنطا

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ويحتل فريق طنطا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 9 نقاط .

 

 

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