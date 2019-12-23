شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح تحقيق في صور الهجوم المتداولة بين حراسه.. وعواد يؤكد: محصلش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، فتح تحقيق فيما شهدته الساعات الماضية بشأن "الاستوري" المتبادل بين الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل حراس الزمالك لمعرفة حقيقته، بعد تداول صور بين الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شهدت هجوم متبادل بينهما والتي رد عليها محمد عواد عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" في الوقت الحالي قائلا إنها غير صحيحة وأكد علاقته الطيبة مع جميع زملائه من حراس الفريق.

ومن المقر أن يعقد أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، جلسة اليوم مع الثنائي عواد وأبو جبل للتحقق من المسألة وسؤال الطرفين حول الواقعة واتخاذ قرار عاجل بشأنها مع إخطار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بكافة التفاصيل التي تخص تلك المسألة بعد التحقق بشكل كامل من الأمر.

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وبادر عواد بتوضيح موقفه عبر موقع "تويتر" قائلا:"‏انا و ابو جبل و جنش و صبحي اكتر من اخوات و صفحاتى على الفيس بوك و إنستجرام و التويتر كلها موثقة و اى صفحة بأسمى غير موثقة مليش اى علاقة بيها نهائي و ياريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم و حسبى الله فى اى حد عايز يعملى مشاكل فى شغلى أو مع زملائى أو مع ناديا العظيم".

وتابع عواد:"‏مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدرى و يجيلى 3000 تليفون من النادي.. إنت نزلت ستورى على زميلى و اخويا ابو جبل ... أنا بجد مش عارف أقول ايه بس موضوع السوشيال ميديا بقى مقرف أوي".