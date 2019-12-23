مدرب أم صلال يكشف عن تغييرات في الفريق بعد الخسارة من السيلية

كشف المغربي عزيز بن عسكر مدرب الفريق الأول بنادي أم صلال القطري عن وجود تغييرات شاملة في صفوف الفريق خلال المرحلة القادمة، بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام السيلية صفر / 2 اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشر من دوري نجوم قطر .

وقال عزيز بن عسكر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :”أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الخسارة التي تعرض لها الفريق، خاصة وأننا تلقينا هدفين من كرات ثابتة في أول 30 دقيقة، وزادت الأمور صعوبة كثيراً في العودة من جديد لمجريات اللقاء وتعديل النتيجة”.

وأضاف مدرب أم صلال :”هناك تغييرات ستتم في الفريق قبل مباراة الريان القادمة بالجولة الثانية عشر، ومن المستحيل أن يظهر الفريق بنفس المستوى الذي ظهر به خلال مباراة اليوم أمام السيلية”.

وأشار بن عسكر إلى أن الفريق سيدخل فترة الأنتقالات المقبلة وسيقوم بعمل التغيرات اللازمة، حيث أن هناك لاعباً محترفاً مصاب ” فاسكيز ” ، وآخر لم يستطع أن يقدم الإضافة .

من جانبه أعرب التونسي سامي الطرابلسي مدرب فريق السيلية عن سعادته بفوز فريقه على أم صلال، مؤكداً أن الفريق أستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط .

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وقال الطرابلسي :”رغم أن المستوى الفني لم يكن بالصورة المطلوبة من الفريقين، إلا أننا أستطعنا أستغلال ظروف أم صلال النفسية وحققنا الفوز دون أن نتمكن من إحراز الكثير من الأهداف، لتمركز لاعبي أم صلال الجيد”.

وأضاف مدرب السيلية :”المباراة كانت صعبة ، وبوصوفة لايزال يُعاني من الإصابة ، وبخبرة اللاعبين تمكنا من تحقيق الفوز ، وكنا أفضل في اللقاء ونستحق النقاط كاملة”.

وأكد أن لاعبي فريقه أفضل نسبياً من العام الماضي لكن المشكلة كانت في أن بداية الموسم كانت “سيئة “.

وعن التعاقدات الجديدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية، قال الطرابلسي :”المحترفون الحاليون يقدمون مستويات جيدة ، وبعد عودة كُل اللاعبين نتمنى أن نعود أكثر قوة “.

وأشار الطرابلسي إلى أنهم سيعملون على الظهور المتميز خلال البطولة الآسيوية، وهدفهم بكُل تأكيد هو تخطي مرحلة الدور التمهيدي أولاً وبعدها سيحاول الفريق مواصلة المشوار والتأهل من دوري المجموعات .