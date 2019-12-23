الكرواتي ماندزوكيتش يجتاز الفحص الطبي تمهيداً لأنضمامه للدحيل القطري

بات النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي على أعتاب الأضمام رسمياً لصفوف فريق الدحيل القطري، بعد إجتيازه الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة تمهيدا لأنتقاله لفريقه الجديد.

وكان ماندزوكيتش وصل للدوحة في وقت سابق اليوم من أجل الأنضمام لصفوف الدحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة من العيار الثقيل للفريق الساعي بقوة لأستعادة لقب بطولة الدوري القطري هذا الموسم والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، الذي لم يسبق للدحيل أن توج به من قبل.

ومن المقرر أن يتم قيد ماندزوكيتش في قائمة الدحيل في فترة الأنتقالات الشتوية التي تنطلق مع بداية العام الجديد، حيث سيصبح اللاعب المحترف الخامس في صفوف الفريق، وفقاً للوائح البطولة التي تسمج بقيد أربعة لاعبين أجانب بالإضافة إلى محترف عربي واحد.

ويلتحق ماندزوكيتش، الذي سبق له اللعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني، بالمغربي المهدي بنعطية زميله السابق في يوفنتوس، الذي تم تسجيله في صفوف الدحيل كمحترف عربي.

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وكانت تقارير صحفية ربطت مؤخراً بين ماندزوكيتش وفريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي.

ومن المتوقع أن يعلن رسمياً عن أنضمام ماندزوكيتش خلال الساعات القليلة القادمة بعد الأنتهاء من وضع كافة الرتوش الخاصة بالصفقة.

وكان المهاجم الكرواتي قد أنتقل إلى يوفنتوس في 2015 قادماًٍ من أتلتيكو مدريد ، وشارك مع فريق (السيدة العجوز) في 162 مباراة، وسجل 44 هدفا، وصنع 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

ولم يعلن الدحيل حتى الآن عن مدة التعاقد، وسيتم الكشف عن المدة خلال تقديم اللاعب لوسائل الاعلام في الساعات القادمة بمؤتمر صحفي عالمي.