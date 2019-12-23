لوبيز يشيد بلاعبي الوكرة رغم الخسارة أمام الريان في الدوري القطري

أشاد الإسباني ماركيز لوبيز مدرب الفريق الأول بنادي الوكرة بلاعبي فريقه بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في مباراة الريان، رغم الخسارة التي تعرض له الفريق بهدف نظيف، اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشر من الدوري.

وأكد لوبيز رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه الفريق، خاصة وأنه خلق العديد من الفرص الثمينة، لكن لم يستغلها.

واعترف لوبيز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن الفريق قدم مباراة جيدة واللاعبين قاموا بعمل مميز للغاية، أمام الريان لكن للأسف خطأ واحد كلف الفريق الخسارة، مشددا على افتقاد الفريق للفعالية الهجومية، لكنه قال إنه راض عن مردود اللاعبين بشكل عام خلال المواجهة .

وقال لوبيز أيضاً :”الحظ أدار ظهره مرة أخرى للفريق، في الوقت الذي كان يحاول فيه تعديل النتيجة، لكن جاء الهدف في الوقت القاتل ليصعب مهمة الوكرة في الخروج بنتيجة ايجابية”.

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وشدد المدرب على أن وضعية الفريق صعبة، لكنه يحاول بقدر المستطاع سد الثغرات والتعامل مع الموقف في ظل الغيابات الكثيرة.

وأوضح المدرب الإسباني أن اللاعب رياض مقديش عاد للمشاركة بعد غياب لأكثر من سنتين عن المشاركة في المباريات، وقدم مستوى طيباً يستحق عليه الإشادة، وأيضاً أنضم اللاعب عبد الرحمن محمد وهو لاعب عمره 17 عاما فقط وهذا أمر جيد بالنسبة للفريق .

وشدد المدرب على أن الفريق يتحسن بشكل واضح، ويتعامل مع الدوري بشكل إيجابي.

وأضاف :”نحرص على الدفع في كل مباراة بأكثر من لاعب شاب. هذه المواهب مفيدة للنادي وأيضا للمنتخب الوطني، فمن الصعب على أي فريق أن يواجه منافس بحجم الريان، ويدفع بهذا العدد من اللاعبين الشباب”.