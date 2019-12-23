مدرب الريان سعيد بدخول فريقه أجواء المنافسة على لقب الدوري القطري

أبدى الأورجواياني دييجو أجيري مدرب الفريق الأول بنادي الريان القطري سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في مواصلة الإنتصارات والنتائج الايجابية ليدخل بقوة في أجواء المنافسة علي لقب الدوري القطري هذا الموسم، بعدما أصبح الفارق بين الريان والدحيل نقطة واحدة.

وفاز الريان على الوكرة بهدف نظيف اليوم الاحد في المرحلة الحادية عشر من دوري نجوم قطر ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف الدحيل المتصدر.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إنه توقع صعوبة المواجهة مع الوكرة في ظل توقف الدوري لفترة طويلة، مشيراً إلى أن الريان حقق الأهم خلال اللقاء، وهو الحصول على النقاط الثلاث.

وأشار أجيري إلى أنه يطمح دائما للأفضل، حيث يتطلع بأستمرار لتطور الفريق وتحسين نتائجه مباراة بعد الأخرى، وفي كُل مباراة لا يقول إن الفريق كان جيدا لأنه يريد أن يقدم المزيد ويواصل العروض الطيبة والنتائج المميزة.

وأضاف : “سعيد جداً بما حققناه أمام فريق جيد، فالوكرة فريق متميز ولديهم مدرب وضع بصمة وجعل الفريق منظماً للغاية، ويدافع بجميع اللاعبين، وكل الخطوط تتحرك سويا مما جعل المساحات غير موجودة، وهو ما تسبب في توتر اللاعبين فتسرعوا في إنهاء الهجمات، لكننا نجحنا بعد ذلك في حسم المباراة لصالحنا “.

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وعن عدم التعاقد مع ماندزوكيتش تمنى أجيري أن ينجح النادي في التعاقد مع لاعب أفضل، مؤكداً أنه لاعب كبير جداً وإضافة لأي فريق.

من جانبه ،عبر موفق عوض لاعب الفريق الشاب عن سعادته بالأنتصار الذي حققه الفريق على حساب الوكرة، مؤكداً أن المباراة كانت قوية للغاية، ولاعبو الريان قدموا مستوى طيباً وبذلوا أقصى جهد من أجل تحقيق هذا الأنتصار وحصد النقاط الثلاث .

وقال موفق :”الأنتصارات تمنح الفريق الحافز لتحقيق المزيد، ونتمنى أن نواصل العروض القوية والنتائج الإيجابية للمنافسة على لقب الدوري رغم المنافسة القوية والصعبة وان شاء الله يحالفنا التوفيق ونقدم الأفضل في المباريات القادمة”.

فيما أشاد محمد جمعة العلوي لاعب الفريق بالمجهود الكبير الذي بذله زملاؤه اللاعبون خلال مباراة الوكرة، حتى حققوا الفوز والنقاط الثلاث أمام فريق قوي ومميز ويضم لاعبين على أعلى مستوى .

وقال جمعة بعد المباراة :”المباراة كانت صعبة للغاية ،لكننا لعبنا بتركيز شديد، وبذلنا أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، والحمد لله حالفنا التوفيق وحققنا المطلوب وهو حصد النقاط الثلاث “. وأضاف :”نتطلع لمواصلة الانتصارات في المرحلة القادمة، وسنعمل جاهدين للحفاظ علي تفوقنا والأستمرار في المنافسة على اللقب”.