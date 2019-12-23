ريال مدريد يتعثر بتعادل محبط ويهدي برشلونة لقب الشتاء

اختتم ريال مدريد مبارياته في 2019 بتعادل محبط مع ضيفه أتلتيك بلباو 0-0 يوم الأحد في الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وفشل ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي في هزّ الشباك بعد أيام فقط من تعادله على أرض برشلونة رغم مباراته المقنعة مع غريمه الكاتالوني.



وسيطر ريال مدريد على المباراة بشكل واضح وصنع الكثير من الفرص إلا أنّ الحظ تارة والرعونة تارة أخرى حرمته من التسجيل.



وهذا التعادل الثالث توالياً لريال مدريد في الليغا، وهي المرة الأولى التي يسقط بها الملكي في فخ التعادل ثلاث مرات على التوالي تحت إمرة زيدان هذا الموسم.



وجرّب ريال مدريد التسجيل من خلال 20 محاولة 8 منها باتجاه المرمى كما حرمته الأخشاب من هزّ الشباك في ثلاث مناسبات.



وكانت الفرصة الأبرز للألماني توني كروس الذي انفرد بالحارس أوناي سيمون، لكن الكرة ارتدت من وجه الأخير إلى العارضة (19)، في وقت اعتمد بلباو على الهجمات المرتدة السريعة التي كانت خطيرة على مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاسيما عبر إينياكا وليامس.



وواصل ريال أفضليته إلا أنّه عجز عن الوصول إلى الشباك، ليدخل الفريقان غرف الملابس وهما على المسافة ذاتها وبنتيجة سلبية لا تعكس مجريات اللقاء لاسيما من جهة فريق زيدان الذي واصل على المنوال ذاته في الشوط الثاني دون نجاح أمام المرمى حتى صافرة النهاية بل كاد أن يتلقى هدفاً في الوقت بدل الضائع لولا تألق كورتوا في مواجهة رأسية البديل أسيير فياليبر (6+90).



وصار رصيد ريال مدريد 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، بينما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 28 نقطة.