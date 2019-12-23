رياضة | روما يخطط لضم مهاجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يخطط لضم مهاجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادى روما الإيطالي بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق فى الخط الأمامي خلال ميركاتو الفريق الشتوي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطاليه إن ريال مدريد الإسبانى قرر رحبل مهاجم الفريق ماريانو دياز بعد ان أصبحت فرصه فى اللعب صعبة مع المدير الفنى الفرنسي للفريق زين الدين زيدان والإعتماد فقط على كريم بنزيما.

وأشارت الصحيفة أن فريق روما الإيطالي يسعي للتعاقد مع دياز بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوفه بالنصف الثاني من الموسم.