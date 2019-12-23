رياضة | فايلر في ورطة قبل مواجهة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر في ورطة قبل مواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



عاد اللاعب الدولي عمرو السولية لاعب وسط فريق النادي الأهلي لقائمة الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري غدا ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غيابه عن مباراة الإسماعيلي الماضية للإصابة بنزلة برد.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز على الدراويش بهدف دون رد على ملعب المكس بالأسكندرية سجله اللاعب وليد سليمان من رأسية رائعة ليستمر الأهلي فى سلسلة الإنتصارات بعد 7 مباريات فاز بهم جميعًا وإحتل صدارة المسابقة برصيد 21 نقطة.

ووضع عمرو السولية المدير الفنى للنادي الأهلي رينيه فايلر فى ورطة بعد تألق لااب وسط الفريق اليو ديانج اللاعب المالي الذى أثبت جدارته خلال المشاركة مع الأهلي أمام الإسماعيلي، مما جعل فايلر فى حيرة بين الثنائي للدفع بأحدهم أمام زعيم الثغر أو اللعب بالثنائي معاً.