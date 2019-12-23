شكرا لقرائتكم وصول مندوب شركة اسبانية للقاهرة لرفع مقاسات وجه مروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل مندوب من إحدى الشركات الطبية الإسبانية للقاهرة خلال الساعات القادمة، للحصول على مقاسات وجه مروان محسن مهاجم الأحم تمهيداً لصناعة قناع طبي خاص به وارتدائه بعد العودة لتدريبات الأهلي، وذلك بعد خضوعه لجراحة في الوجه بعد إصابته أمام سموحة في الجولة الاولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويؤدى مروان محسن في الوقت الحالي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش التدريبات الجماعية لفريقه، كما يخوض اجزاء بسيطة من تدريبات الكرة دون التحامات مع زملائه بتوصية من خالد محمود طبيب الفريق نظراً لمعاناته من كسر في عظمة الوجه.

ودخل مهاجم الأهلى في مرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلي اشتمل على التدريب بالكرة ــ بتحفظ ــ على أن يبدأ مرحلة أخرى في طريق العودة للملاعب بعد وصول القناع الطبي والذى سيرتديه خلال التدريبات والمباريات الرسمية فقط.