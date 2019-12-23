شكرا لقرائتكم طنطا يبحث عن حارس مرمى بعد فسخ عقد على فرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو نادى طنطا السير الذاتيه لبعض حراس المرمى فى بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة الحالية للتعاقد معهم فى الانتقالات الشتوية القادمة عقب فسخ عقد الحارس على فرج بالتراضى بين الطرفين . حيث لا يتواجد بقائمة الفريق ثنائى حراسة المرمى إسلام طارق و محمد فتحى . ويستضيف فريق طنطا نظيرة أسوان ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى والمقرر لها الثلاثاء القادم على ستاد طنطا ويحتل فريق طنطا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 9 نقاط . Advertisements

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