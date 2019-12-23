«مبارة للنسيان»..ميلان يتعرض لهزيمة مذلة أمام أتالانتا بخماسية نظيفة

تعرض نادي ايه سي يملان لهزيمة مذلة أمام مضيفه أتالانتا بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.
سجل أهداف أتالانتا، أليخاندرو جويمز في الدقيقة 10، وماريو بازاليتيش في الدقيقة 61 وجوسيب إيليشيش "هدفين" في الدقيقتين 63، 72، ولويس مورييل في الدقيقة 84.
وبهذ الفوز رفع أتالانتا، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس في المقابل، توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر .
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