شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية عن فيديو "إطلاقها النار": "سلاحى مرخص ودى حفلة خطوبة بنتى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مشادة كلامية بين الإعلامى سيد على، والنائب نوسلية إسماعيل عضو مجلس النواب، على خلفية إطلاقها النار من سلاحها الخاص فى خطوبة ابنتها.

وقالت عضو مجلس النواب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، على شاشة "الحدث اليوم"، إنها قامت بإطلاق النار خلال خطوبة ابنتها، مضيفة: "كنت بضرب نار فى فاتحة بنتى.. ودا خرطوش والموضوع قانونى، وأيام الإرهاب والثورة كل واحد كان يقف فى بيته ويضرب نار عشان الاطمئنان والأمان".

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وواصلت: "ضرب النار طبيعى، ويحدث فى هذه المناسبات، وأنا مازالت نائبة فى المجلس"، ليرد سيد على، :"هذه المسألة لا تعنينى.. أحدثك كمواطنة وليس كنائبة، فضرب السلاح بشكل عام خطأ"، فيما ردت النائبة: "لا أنت بتكلمنى كنائبة، وياريت توضح الكلام دا على الهواء" قبل أن يغلق الإعلامى المداخلة "شكرًا يافندم".