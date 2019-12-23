شكرا لقرائتكم خبر عن راجح قاتل.. أبرز محطات المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالمنوفية بعد الحكم عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم شبين الكوم برئاسة المستشار باهى حسن، أمس الأحد، بمعاقبة المتهمين محمد راجح، وإسلام عواد، ومصطفى محمد بالسجن 15 عاما، ومعاقبة المتهم إسلام البخ بالسجن 5 سنوات، فى قضية مقتل محمود البنا. ويرصد ”الخليج 365” محطات القضية الأشهر من البداية حتى النطق بالحكم: 1- 9 أكتوبر 2019، شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، ومواقع التواصل الاجتماعى حملات كبيرة عقب إطلاق هاشتاج "راجح قاتل"، والذى قام بتفعيله الملايين من المصريين للمطالبة بإعدام راجح. 2- قوات الأمن ألقت القبض على المتهم الرئيسى محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل الشاب محمود البنا. Advertisements 3- 12 أكتوبر، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. 4- 20 أكتوبر، محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، تنظر أولى جلسات المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة". 5- 27 أكتوبر، عقدت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" فى شبين الكوم، ثانى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين. 6- 27 نوفمبر، عقدت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" فى شبين الكوم، ثالث جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة". 7- تحديد جلسة 22 ديسمبر الحالى للنطق بالحكم على المتهمين. 8- "جنايات الطفل" تقضى بمعاقبة المتهمين محمد راجح، وإسلام عواد، ومصطفى محمد بالسجن 15 عاما، ومعاقبة المتهم إسلام البخ بالسجن 5 سنوات، فى قضية مقتل محمود البنا.

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