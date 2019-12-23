شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء تنفيذ محور سمالوط نهاية يونيو المقبل بـ 1.5 مليار جنيه وطول 24 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الطرق والكبارى أنه مخطط إنهاء تنفيذ محور سمالوط أعلى النيل بالمنيا نهاية يونيو المقبل بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة بإنشاء محاور علوية لربط شرق وغرب النيل بالصعيد، بحيث يتم إنشاء محور كل 25 كم بطول النيل من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى محافظات الصعيد.

وأضافت هيئة الطرق والكبارى أن المحور الجديد يمتد بطول 24 كم شاملا 43 كوبرى ونفق فى مناطق التقاطعات المرورية والترع والمصارف، بينهم 4 كبارى رئيسية أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى وأعلى نهر النيل وأعلى ترعة الإبراهيمية وشرط السكة الحديد وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى الغربى وأعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى.

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