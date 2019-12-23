شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: توقيع اتفاقية لإقامة خط للغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب رئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، أن قبرص واليونان وإسرائيل يعتزمون التوقيع فى أوائل العام الجديد على اتفاقية لإقامة خط للغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن مكتب رئيس الوزراء اليونانى، أوضح أن الاتفاقية سوف توقع بأثينا فى الثانى من يناير القادم بحضور رئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس القبرصى نيكوس انستاسيداس، علاوة على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو.
وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الخط سوف يمتد من إسرائيل إلى جزيرة كريت والبر الرئيسى لليونان، ومنها إلى إيطاليا.
ومن المنتظر أن يوفر الخط الجديد شرق البحر المتوسط نحو 10% من احتياجات دول الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعى، ومن ثم تقليل اعتماد الدول المذكورة على الوقود الروسى.
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