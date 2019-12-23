شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الأسرة": تحسن معدلات الإنجاب وانخفاض 170 ألف مولود عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام عباس عبد العزيز ، رئيس الإدارة المركزية بقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إنه يوجد تحسن فى معدلات الإنجاب، وانخفاض ملحوظ فى عدد المواليد، بمقدار 170 ألف مولود عن العام الماضى.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والإعلامى حسام الحداد، على شاشة "الحياة"، أن الدولة قدمت كثير من الحملات لتوعية المواطنين والأسر بمخاطر الزيادة السكانية.

وأشار عبد العزيز ، إلى أن هناك تطوير فى العيادات المرتبطة بالتضامن والجمعيات الأهلية والخاصة بتوعية الأسرة، موضحًا أن وزارة الصحة شريك أساسى فى توفير الوسائل بالمجان وتدريب الأطباء.

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وفى تعليقه على الاحصائيات الدولية والتى تتوقع ارتفاع عدد المواطنين لـ 150 مليون نسمة بحلول 2050، قال: "قادرين نخلى الإحصائيات دى كذابة بفضل الجهود التى تقوم بها الدولة".