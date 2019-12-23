شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: أردوغان يريد تمكين الإخوان من نفط ليبيا.. ونسيطر على خطوط البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري، أن قوام الجيش الليبى يتكون رسمياً من أبناء الشعب، موضحاً أن البداية كانت بتجمع من ضباط وطنيين، وتطور وأصبح جيش بالكامل، مشيراً إلى أن الحديث عن وجود مرتزقة أوهام وكل ضربة ناجحة تخرج القنوات البائسة تقلل من النجاح حتى ضربات الطائرات قيل إنها لطيران مصرى، ولا يوجد أى قوات خارجية داخل الجيش الوطني.

وتابع المسماري، خلال حواره لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن أردوغان يريد تحقيق أحلام الدولة العثمانية، كما أنه يريد تمكين الإخوان من ثروة ليبيا ولكن الجيش الليبى يدافع نيابة عن العالم فى تلك الحرب الشرسة مع الجماعات المسلحة.

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وأشار اللواء أحمد المسماري، أنه فى 2014 كان الجيش الليبى يقاتل ضد الدعم التركي، وكان هناك أسلحة تركية ومواد التفجير عن بعد كانت تركية، كما كان يتم نقل المصابين إلى تركيا للعلاج، ولكن الضربات القاسمة منها مدينة درنة والضربة الأخرى هى الهلال النفطى بطول 430 كيلو متر تحت سيطرة الجيش الليبي.

وأردف اللواء أحمد المسماري، أن النفط يسيطر عليه الجيش الليبي، وملك الشعب الليبى وكل الحقول النفطية وأنابيب نقل البترول تحت تأمين القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن هناك جهاز حرس المنشآت النفطية هو المكلف بحماية المنشآت وبحماية خطوط البترول لمسافات طويلة، وما زلنا نقول لليبيين أن معركتنا ليست من اجل النفط أو السلطة ولكن مهمتنا القضاء على الإرهاب.