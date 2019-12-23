شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لا تسمح بالإعدام فى سن راجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنهم متأثرين نفسيا بقضية محمود البنا شهيد الشهامة، ولكن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولة لا تسمح بالإعدام ولا حتى بالسجن المؤبد فى هذا السن وأقصى عقوبة هى السجن لمدة 15 عاما.

وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دى ام سى" اليوم مع الإعلامية إيمان الحصرى، آن الإعدام بشكل عام لا يعوض فقدان الشهيد، وهناك نسبة ضئيلة لتخفيف الحكم فى النقد، والمحكمة اتخذت القرار الصحيح وفقا لمرافعة الدفاع والنيابة.