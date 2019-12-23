شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة السابعة من طراز A220-300 تصل القاهرة قادمة من كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت أمس الأحد إلى مطار القاهرة الدولى الطائرة السابعة من طراز إيرباص A220-300، والتى تعد ضمن صفقة طائرات تبلغ 12 طائرة كانت قد تعاقدت عليها شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى فى إطار سياستها التى تهدف إلى تحديث أسطول الشركة.

وقد انضمت الطائرة السابعة الجديدة لمصر للطيران بحروف تسجيل SU-GFC من طراز الإيرباص A220-300

وكانت الطائرة قد وصلت من مونتريال بكندا إلى مطار القاهرة اليوم.

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الطائرة