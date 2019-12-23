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الطائرة السابعة من طراز A220-300 تصل القاهرة قادمة من كندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت أمس الأحد إلى مطار القاهرة الدولى الطائرة السابعة من طراز إيرباص A220-300،  والتى تعد ضمن صفقة طائرات تبلغ 12 طائرة كانت قد تعاقدت عليها شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى فى إطار سياستها التى تهدف إلى تحديث أسطول الشركة. 

وقد انضمت الطائرة السابعة الجديدة لمصر للطيران بحروف تسجيل SU-GFC من طراز الإيرباص A220-300

وكانت الطائرة قد وصلت من مونتريال بكندا إلى مطار القاهرة اليوم.

 

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الطائرة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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