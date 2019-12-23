شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مباشر قطر : عبد الرحمن النعيمى همزة الوصل بين " تميم " وتنظيم القاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن دعم المافيا القطرية للإرهاب بات حقيقة مؤكدة،والشرق والغرب يعلم ذلك تماماً، مشيراً إلى أن عبد الرحمن النعيمي المدرج على لوائح العقوبات الأمريكية هو همزة الوصل بين النظام القطرى وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابى.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن "النعيمى"، الذى فرضت عليه الأمم المتحدة وأمريكا، عقوبات منذ عام 2003، هو المسئول عن توفير الدعم المالى والوجستى لـ"القاعدة"، فى العراق، ويتخذ من تركيا مقراً له.

وأكد التقرير أنه كان مسئولاً عن توفير 2 مليون دولار شهرياً للتنظيم الإرهابى بالعراق على مدى 10 سنوات، مشيراً إلى أن مافيا الدوحة قامت برفع اسمه من قوائم الإرهاب، وتابع:"المخططات الإرهابية للدوحة لا يفسرها منطق سوء عشق هذا النظام للفتن والإرهاب، وسعيه لتدمير الشعوب على أمل نيل زعامة وهمية".

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