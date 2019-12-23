كريستيانو رونالدو في السعودية بقميص عربي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل نادي يوفنتوس الإيطالي، بطريقة استثنائية بمناسبة زيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه إلى العاصمة السعودية الرياض، من أجل خوض السوبر الإيطالي.

ومن المنتظر أن يلعب يوفنتوس مباراة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو مساء اليوم الأحد 22 ديسمبر، على ملعب “جامعة الملك سعود” في الرياض.

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يوفنتوس احتفى بزيارته إلى السعودية، بتجهيزه قمصانا جديدة وخاصة لأعضاء الفريق، تحمل أسماء اللاعبين باللغة العربية.. ويعد هذا الأمر سابقة تاريخية، لم ينفذها أي فريق أوروبي لكرة القدم.

”البيانكونيري” علل إجرائه الاستثنائي، بأنه سعى لاستغلال فرصة لعبه على أرض عربية، للاحتفاء بالتراث العربي والخط العربي.

القميص الجديد يظهر عليه كتابة أسماء نجوم الفريق بخط عربي واضح، وعلى رأسهم بالطبع البرتغالي كريستيانو رونالدو.. ويظهر من القميص أن كل رقم لاعب سيحظى بتصميم مختلف، حيث يضم كل رقم كتابة عربية لكلمة “يوفنتوس” بخط عربي مختلف عن الرقم الآخر.

يوفينتوس أشار إلى أن القميص هذا سيكون استثنائيا ومحدودا وسيتم طرح عدد محدود منه في الأسواق.