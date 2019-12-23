شكرا لقرائتكم طنطا يبحث عن ضالته فى مركزى المهاجم والجناح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو طنطا بالإتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين على دعم مركزى المهاجم والجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .
ويستضيف فريق طنطا نظيرة أسوان ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى والمقرر لها الثلاثاء القادم على ستاد طنطا
ويحتل فريق طنطا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 9 نقاط .
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