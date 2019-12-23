شكرا لقرائتكم أبها في مهمة صعبة أمام التعاون في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى التعاون إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

ونجح التعاون باستعادة توازنه عقب الخسارة من النصر في المرحلة قبل السابقة، حينما فاز على الوحدة 2-1 ليصعد الى المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم التعاون مستوى جيّد في مبارياته الأخيرة بعد بدايته المتذبذبة حيث خسر 4 مباريات أمام الهلال والاتحاد والأهلي والنصر وتعادل أمام الحزم وفاز في 7 مباريات.

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ووصل التعاون إلى هذا الدور عقب فوزه أمام ضيفه اللواء "درجة ثالثة" بثلاثية ونظيفة، وتخطى مضيفه العين "درجة أولى" بثنائية نظيفة.

وفي المقابل ستكون مهمة أبها صعبة للغاية لاسيما وأن ضيفه يملك لاعبين مميزين ويدخل البطولة وهو حامل اللقب في الموسم الماضي.

ويأمل التونسي عبدالرزاق الشابي مدرب أبها في أن يواصل فريقه مستواه المميز الذي ظهر في آخر خمس مباريات في الدوري وكأس الملك.

وقدّم أبها أداءً مميزاً بعدما حقق 5 انتصارات متتالية حيث فاز على القيصومة والعربي في كأس الملك وفاز على الفتح والحزم والشباب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع وبفارق 6 نقاط عن النصر المتصدر.