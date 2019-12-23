الدوخي: المنافسة الحقيقية على الصعود بدأت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر المحلل الفني عمار الدوخي أن المنافسة الحقيقية على الصعود لدوري الخليج العربي بدأت الآن، وقال: «توقعنا أن تتضح الرؤية بعد الجولة السادسة أو السابعة، لكن ما يحدث حالياً يؤكد أن الترشيحات ستبقى على الورق فقط، الجولة السادسة في اعتقادي شهدت نتائج ستغير كثيراً من الحسابات والترشيحات والتوقعات، فحالياً فريق الإمارات يعد الأفضل في رأيي، فيما دخل الحمرية السباق إلى جانب دبا الحصن والبطائح، وعلينا ألا ننسى فريق مصفوت الذي اقترب بشدة، بعد أن رفع رصيده لثماني نقاط، وحتى إذا لم يكن طرفاً في الصعود فإنه سيتحكم في اللعبة، خاصة في المباريات التي تقام على ملعبه، وفي تقديري أنه مرشح لعرقلة المتصدرين».

وأضاف الدوخي: «العروبة خارج الحسابات حالياً، لكن في حال دعم صفوفه في «الميركاتو» وتعاقد مع أجانب أفضل ومواطنين يصنعون الفارق، قد يفرض نفسه في الدور الثاني، والذيد ليس بعيداً عن فرق المقدمة، أعتقد أننا سنشاهد مباريات مثيرة وسباقاً شرساً في الجولات المقبلة والدور الثاني».

وذكر الدوخي أن فريق دبا الفجيرة سيعود بعودة المصابين، وقال: «ليس من السهل على أي فريق مهما كان أن يحقق نتائج جيدة في غياب ثلاثة أو أربعة لاعبين، إلى جانب أن الأجانب في الفريق مستوياتهم متراجعة، خاصة فينينكيوس وبعودة الريامي وياسر عبدالله وفهد الدخيري، ودرويش وكلاوديو سيكون دبا أفضل».

وذكر الدوخي أن فريق الإمارات إذا حافظ على تشكيلته الحالية وتعاقد مع أجنبي بدلاً عن حكيمو، وانتدب ظهيراً أيسر ولاعب وسط مواطناً سيتفوق على الجميع في الدور الثاني؛ لأنه يمتلك حالياً أكثر من ستة لاعبين جيدين، وفي دوري الأولى إذا كان الفريق يمتلك هذا العدد من اللاعبين يستطيع المنافسة بقوة على الصعود».

وأشار الدوخي إلى أن دبا الحصن والبطائح سيتأثران سلباً إذا لم يحققا نتيجة إيجابية في الكأس أو في حال تلقيا خسارة كبيرة، وقال: «عليهما أن يعلما أنهما ليسا مرشحين للفوز خاصة دبا الحصن، ففي حال حققا نتيجة جيدة وصعدا للدور المقبل فهذه ستكون مفاجأة، أما إذا خسرا فالنتيجة متوقعة وطبيعية وعليهما التعامل على هذا الأساس».