شكرا لقرائتكم خبر عن ذياب بن محمد بن زايد يتوج الفائزين في شوط «البيرق» بمهرجان الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، الفائزين في شوط «البيرق» ضمن فعاليات النسخة ال13 من مهرجان الظفرة.
حضر التتويج.. اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وكبار ملاك الإبل في الخليج العربي.
وأسفرت النتائج في شوط البيرق 30 للمحليات عن فوز منقية عزبة الإمارات بالمركز الأول للمرة التاسعة على التوالي، وفي شوط البيرق 30 للمجاهيم فازت إبل ساري بلوش براك المزروعي.
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