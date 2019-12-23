البحرين تستضيف ألعاب غرب آسيا البارالمبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا عن ثقته بقدرة البحرين التنظيمية في استضافة النسخة الثالثة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية مؤكداً أن البحرين أصبحت واجهة رياضية لما تتمتع به من خدمات وتسهيلات على المستوى الرياضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة البارالمبية البحرينية بمقر الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة للإعلان عن تفاصيل استضافة البحرين البطولة التي تقام تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورجال الصحافة الرياضية المختلفة بالإضافة لبعض الشخصيات المهتمة بفعاليات اللجنة البارالمبية.

كما أعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية عن سعادته البالغة باستضافة البحرين النسخة الثالثة من دورة العاب غرب آسيا البارالمبية خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021، والتي ستكون الأكبر لرياضة ذوي العزيمة حيث يتوقع مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، مشيداً برعاية القيادة الرشيدة لرياضات ذوي العزيمة.

وخلال المؤتمر الصحفي، تم التوقيع على اتفاقية التعاون من قبل الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا، بحضور الدكتور مصباح جعفر الأمين العام للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وعلي الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية.