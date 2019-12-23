شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يبدأ حلم «التاسعة» في مواجهة صعبة أمام حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تقام اليوم 3 مباريات في افتتاح مباريات دور ال16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يلتقي الشارقة مع حتا، والعين مع دبا الحصن، والظفرة مع عجمان، وبني ياس مع الفجيرة.

يبدأ الشارقة حلم اللقب التاسع أمام حتا الذي فرض نفسه عقدة ل«الملك» في آخر المباريات بين الفريقين في كل المسابقات، حيث انتهت ثلاث مباريات بفوز حتا، ومباراتان بالتعادل، آخرها 2-2 في الدوري في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما أن الشارقة عجز عن الفوز على حتا تحت قيادة عبد العزيز العنبري، كمدرب مؤقت أو دائم.

من جهته، قال العنبري «أهنئ فريق حتا وجهازه الفني بالعمل الكبير والمستوى الذي يقدمه وكان محل إشادة الجميع، الفترة كانت قصيرة بين مباراة عجمان ولقاء حتا، لكن أتمنى أن يكون جميع اللاعبين في قمة التركيز، فمباريات الكؤوس تحتاج للتعامل بطريقة مختلفة.

وكشف العنبري عن استمرار غياب الثنائي شاهين عبدالرحمن وحمد جاسم بسبب الإصابة وعودتهما في الدور الثاني، في حين أكد تواجد طارق الخديم تحت أمر الجهاز الفني للمباراة.

وعن محترف الفريق ريان مينديز قال: «أتمنى أن يكون ريان مينديز في جاهزية مناسبة للمباراة، فهو ما زال يشكو من الإصابة، وقد لا يكون في تمام قوته ولكننا نثق بالمجموعة الموجودة».

وأشار العنبري إلى صعوبة المباراة كون جميع الفرق تمتلك الحظوظ في التأهل وقال: الطموح حق مشروع للجميع وبالرجوع لمباريات فريق حتا نجده يقدم مباريات قوية مع الجميع وليس أمام الشارقة فقط والمباراة تعتبر صعبة، واللاعبون يستشعرون المسؤولية ويعرفون أهمية المنافسة وحسابات مباريات الكؤوس».

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وعن سبب عدم أداء الشارقة بصورة قوية أمام الفرق التي تنتهج الأسلوب الدفاعي قال: «نواجه بعض الصعوبات مع الفرق التي تلعب على الجانب الدفاعي أكثر من الهجومي ونسعى لإيجاد حل لعدم الأداء بصورة قوية أمام بعض الفرق».

من جهته، استهل سعيد الكعبي لاعب الشارقة المؤتمر متحدثاً عن استعدادات الفريق وقال: «نستعد بشكل جيد وتجاوزنا التعادل مع عجمان في الدوري، ونسعى لتقديم مباراة قوية، وحتا لا يختلف عن الفرق الكبيرة». وعن المباراة قال «نعمل على التفوق على حتا القوي وهو خاض معنا مباراة كبيرة في الدوري مؤخراً».

وأكد الكعبي أن لاعبي الشارقة ستكون لهم ردة فعل قوية بعد عدم تحقيق الفوز على حتا في مباراتين في الموسم الحالي، وقال «لن نتساهل في أي بطولة ونستشعر المسؤولية».

قرعة سيئة

وفي الجانب الحتاوي، أوضح اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني ل«الإعصار» أن مباراة اليوم أمام الشارقة مهمة، مبيناً أن اللقاء سيكون مختلفاً عن لقاءات الدوري وقال إنه حاول تجهيز الفريق للمباراة رغم ضيق الوقت والظروف التي يعيشها الفريق من إصابات.

وقال: أعتقد أننا لم نكن محظوظين لأن القرعة أوقعتنا مع فريق الشارقة القوي والمرشح دائما للقب، لكن كل ذلك يعتبر دافعاً لنا لتقديم الأفضل وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، سنحاول أن نقدم مباراة جيدة والتأهل للدور المقبل.

وأضاف: نتائجنا ليست جيدة في المباريات الماضية لكن هذه منافسة مختلفة، علينا العمل بجد واجتهاد لتحقيق الفوز، الجميع يعلم أن المباراة صعبة، ونحن نعرف المنافس جيداً من خلال مواجهاتنا في الدوري، علينا التركيز خلال المباراة وغلق المساحات.