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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نادي خورفكان لأصحاب الهمم فوزاً مستحقاً على نظيره دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 56-45 في الجولة الثانية من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة.

وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية أن مستوى الدوري قوي وذلك لتقارب أداء الفرق المشاركة، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد الواضح للأندية والفرق قبل البطولة، وأن إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية واللجنة الفنية تحرص على تقديم مستوى فني مميز للدوري.

وأعرب رئيس اللجنة الرياضية عبدالله حسن الفلاسي عن سعادته بمستوى الفرق المشاركة، مؤكداً أن الدوري فرصة طيبة لجميع اللاعبين لاكتساب خبرات جديدة في سلة الكراسي المتحركة.

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