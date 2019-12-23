خالد القاسمي: الطموحات الكبيرة والآمال لا تتحقق بشكل منفرد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعّت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «اتصالات»، تنصّ على أن تقدّم الأخيرة شراكة حصرية للنسخة الخامسة التي تنطلق خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.

ووقّع الاتفاقية الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وعبد العزيز تريم مدير عام اتصالات - الإمارات الشمالية مستشار الرئيس التنفيذي، بحضور ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس اللجنة التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وميثاء بن ضاوي مدير الدورة، وعدد من ممثلي الدورة وشركة «اتصالات».

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي على أن الطموحات الكبيرة والآمال لا تتحقق بشكل منفرد، بل هي نتاج جهد كبير يبذله الجميع، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تعكس المسؤولية المؤسسية والمجتمعية لمختلف الجهات والدوائر الحكومية والخاصة، الطامحة لأن تبقى الشارقة حاضنة للعديد من الفعاليات الثقافية والفنية والإنسانية والرياضية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: الاتفاقيات تعكس العمل المشترك مع جميع المؤسسات والجهات المحلية الساعية للارتقاء بمكانة الشارقة وتصدير صورة تليق بها كونها تتحضّر لاستضافة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، الحدث الذي يجمع حوله نخبة من اللاعبات العربيات اللواتي يبحثن عن تأكيد حضورهنّ على ميادين المنافسات النبيلة والشريفة، ونثمن جهودهم وخطواتهم المباركة، ونطمح لأن تثمر هذه الشراكات والاتفاقيات عن واقع أكثر تطوراً وازدهاراً يخدم المناخ الرياضي للمرأة في الإمارة والدولة».

بدوره قال عبد العزيز تريم: تشرفنا في اتصالات بدعمنا ورعايتنا لمختلف المبادرات الرياضية المهمة والمرموقة، وهذه الدورة أحد أبرز الأحداث الرياضية المحلية التي تجمع حولها نخبة من اللاعبات والأندية الإماراتية والعربية، ناهيك عن دعم اتصالات الرئيسي لمعظم المبادرات المجتمعية في الدولة.

وأضاف: دولة الإمارات العربية المتحدة تركّز على الدوام لوضع خطط واستراتيجيات تنموية تهدف إلى دعم المرأة في مختلف القطاعات الحيوية، ونحن ندرك أهمية الرياضة باعتبارها أحد أهم العوامل التي ترتقي بصحة الإنسان البدنية والصحة المجتمعية بشكل عام ونتطلع لأن تكون الدورة المقبلة على قدر الطموحات وتحقق أهداف وأحلام اللاعبات.