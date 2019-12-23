تألق إماراتي في عربية الأسلحة الهوائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد لاعبو المنتخب الإماراتي للرماية العديد من الميداليات في البطولة العربية للرماية بالأسلحة الهوائية، 10م المقامة بنادي الذيد، حيث نالوا 4 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و3 برونزيات.

ففي مسابقة الناشئين فردي بندقية، نال الذهبية إبراهيم خليل إبراهيم والفضية سالم راشد خلف اليماحي والبرونزية أحمد الحفيتي، وجميعهم من الإمارات، وفي مسابقة الناشئين فردي مسدس، حصد سلطان الطنيجي الفضية، وفي مسابقة الناشئات فردي مسدس نالت شمسة الظاهري البرونزية.

وفي مسابقة ناشئي فرق البندقية فاز منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية، كما نال ذهبية مسابقة ناشئي فرق مسدس، وفي مسابقة ناشئات بندقية فرق، نال منتخب الإمارات الميدالية الفضية، وكذلك في مسابقة ناشئات مسدس فرق.

وفي مسابقة زوجي ناشئي البندقية فازت الإمارات بالميدالية الذهبية عبر علياء إبراهيم النيبالي وإبراهيم خلايل إبراهيم، وفي مسابقة الناشئين زوجي فازت دولة الإمارات بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بواسطة شمسة حسين الظاهري وسلطان عبيد جمعة الطنيجي.