غازي فهد: العين لن يستهين بممثل الهواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يبدأ العين مرحلة جديدة بعد إقالة مدربه الكرواتي إيفان ليكو بسبب الضغط الكبير الذي مارسته الجماهير على إدارة النادي ومطالبتها بالتدخل السريع لإيجاد الحل بعد سوء الأداء والنتائج في دوري الخليج العربي، وتم تكليف مدرب الرديف العراقي غازي فهد بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد يقود دفة الفريق.

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وقال غازي عن مباراة العين ودبا الحصن اليوم: لا توجد مباراة سهلة في كرة القدم وفي مواجهات الكؤوس على وجه الخصوص بغض النظر عن تواجد المنافس في دوري الهواة، وهو ما يتطلب تركيزاً عالياً ومجهودات مضافة بجانب اللعب بجدية في الميدان.

وأضاف: اللائحة تفرض على فرق دوري المحترفين الاستعانة بلاعبين اثنين من الأجانب ومثلهم من المقيمين في مواجهة فرق الدرجة الأولى وحالياً الجزائري عبدالرحمن مزيان والتوجولي لابا كودجو خارج حساباتنا وسنقف على مدى جاهزية جميع اللاعبين خلال آخر تدريبين.

من جانبه أشار المدافع الدولي إسماعيل أحمد أن مواجهة دبا الحصن تمثل تحدياً مهماً للفريق في مسابقة غالية على النفوس، والفريق يدخل مرحلة جديدة تحت قيادة المدرب العراقي غازي فهد.