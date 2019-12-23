بطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح» تُختتم بنجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود شرف

اختتمت مساء أمس الأول فعاليات بطولة نادي الشارقة للصقارين (التلواح) التي أقيمت برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وتم تنظيمها بالتنسيق مع مركز حمدان بن محمد بن لإحياء التراث، وحصدت نجاحاً كبيراً على صعيد أعداد المشاركين والمستويات الفنية والتنافسية على المضمار الجديد «السناح» الأول من نوعه في العالم.

وحضر منافسات اليوم الختامي المخصص للناشئين، عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونائبه راشد بن مرخان، فيما أسدل الستار على البطولة بإقامة مراسم التتويج الذي جاء وسط أجواء احتفالية، وقام بالتتويج محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين.

وقال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «جهود المركز تسعى لنشر وتعزيز التراث على مستوى الدولة، وليس في مكان معين فقط، وهو ما يجعلنا جاهزين دائماً لمد جسور التعاون مع الجميع وتبني الأفكار الرائدة، ومنها تطبيق فكرة المضمار الجديد «السناح»، وهو ما شكل نقطة فارقة وتسبب في تميز هذه البطولة».

وضمن منافسات الناشئين حقق المركز الأول في فئة جير تبع فرخ، الطير «خزام» لمالكه محمد أحمد الكتبي، وجاء في المركز الثاني «وان تين» لحمدان خلفان المزروعي، وفي المركز الثالث «مطفوق» لمحمد راشد المنصوري.

وواصل الصقار راشد سعيد علي المنصوري، تفوقه في منافسات البطولة، حينما حقق المركز الأول في فئة بيور جير والقرموشة فرخ، بواسطة الطير «مكحول»، كما حقق الصقار نفسه المركز الثاني بواسطة الطير «وظاح»، وجاء في المركز الثالث الطير «مسار» لمالكه محمد مصبح عبدالله الغفلي.

وفي فئة بيور جير والقرموشة جرناس، كسب فريق النخبة المركز الأول بواسطة الطير «حشيم»، وجاء في المركز الثاني «مسبار» لمنصور أحمد سالم الكتبي، وفي المركز الثالث «مهابه» لمالكه غدير سهيل سالم الكتبي.