البلوشي: الحصن لن يكون لقمة سائغة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: ”الخليج 365”

أكد سليمان حسن البلوشي مدرب دبا الحصن أن عليهم أن قبول القرعة التي وضعتهم في مواجهة الزعيم العيناوي الذي يعرف الجميع قدراته بوصفه من الفرق الكبيرة وبمثابة رقم لا يمكن تجاوزه في خريطة الكرة الإماراتية.

وقال البلوشي: رغم الفوارق الكبيرة في الإمكانيات والخبرة لن نكون لقمة سائغة وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة وتقديم المستوى الذي يليق بعظمة المسابقة.

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وتابع:«في الحالتين، دبا الحصن يظل المستفيد الأول من اللعب أمام فريق بحجم وقدرات العين»، مشيراً إلى أن اللقاء سيكون مختلفا خصوصاً وأن الحصن ليس لديه ما يخسره والمشاركة في مثل هذه المباريات شرف لكل لاعب.

وأضاف «قمت بإسداء بعض النصائح والتوجيهات للاعبي الفريق وطالبتهم بضرورة التركيز الشديد وعدم الرهبة من فريق العين».

من جانبه، أكد سالم جاسم كابتن الفريق الحصناوي عزمهم على الظهور بشكل جيد وتقديم مباراة جادة وقوية، مشيراً إلى أن المباراة مهمة لفريقه الذي يبحث عن الأضواء أمام زعيم الكرة الإماراتية.