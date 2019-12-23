الأهلي المتصدر يصارع الاتحاد السكندري الوصيف الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

يتجدد الصراع المثير على قمة الدوري المصري الليلة، عندما يستضيف الأهلي فريق الاتحاد السكندري في التاسعة من مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في الجولة العاشرة، وهي مباراةتيستحق أن يُطلق عليها صراع «أهل القمة»، فالأهلي مُتصدر المسابقة برصيد 21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتان مؤجلتان، ويتطلع كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث من أجل التربّع على قمة الدوري.

الأهلي يدخل مباراة الليلة واضعًا نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الاتحاد واحد من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروضاً ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري، ودرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي زعيم الثغر جيدًا قبل لقاء الليلة وعقد أكثر من جلسة مع لاعبيه من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة باللقاء، وكذلك دور كل لاعب في لقاء الليلة.

ويستعيد الأهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرضوا للإصابة خلال الفترة الماضية، أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذي فاز فيه الأهلي بهدف نظيف، كما يعود رامي ربيعة الذي خرج من لقاء الإسماعيلي للإصابة، لكنه تماثل للشفاء سريعًا ويواصل محمود متولي تواجده في قائمة الأهلي بعد شفائه مؤخرًا من الإصابة التي حرمته من المباريات فترة طويلة، فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للإصابة في العضلة الخلفية، ويعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم، أجايي، قفشة، وحسين الشحات وعلي معلول ووليد سليمان.

في المقابل، يدخل فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف راغبًا في تأكيد جدارته بالتواجد في القمة بالفوز على الأهلي حامل اللقب، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه، خاصة أن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.

وحرص محمد مصيلحي، رئيس النادي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق في حضور الجهاز الفني من أجل الشد من أزرهم، وطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم من أجل التأكيد على قوة الفريق وأحقيته في دخول منطقة الكبار.