بوقرة: مواجهة «السماوي» كتاب مفتوح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة أن مواجهة بني ياس أصبحت كتاباً مفتوحاً للجانبين بعد أن تواجه الفريقان في مناسبتين خلال الشهر الحالي، إلا أن مباراة اليوم تكتسب أهمية خاصة بوصفها مصيرية ولا مجال للتعويض.

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ولفت إلى أن الهدف الرئيسي وتركيزهم الأكبر ينصب حول تثبيت أقدام الفريق بدوري الخليج العربي لكن هذا لا يمنع تطلعاتهم في الذهاب بعيداً في بطولة الكأس، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهد واللعب بروح نهائي الكؤوس واقتناص الفرص مع التحذير من ردة فعل الفريق السماوي لتعويض الخسارة الأخيرة، وقال «أعتقد أن الفريق الذي يمتلك دكة بدلاء جاهزة ستكون له الغلبة».

وعن الغيابات أشار بوقرة الى استمرار غياب الثنائي فرناندو جبريال وخليل خميس للإصابة فيما يستعيد الفريق جهود الإيفواري مارسيال.

من جانبه، أكد الحارس عبد الله بوفون أن مباريات الكؤوس تختلف عن بقية المواجهات وتتطلب التركيز العالي واللعب بجدية كبيرة على مدار الشوطين مع الحذر واحترام المنافس.