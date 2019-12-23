«العين للفروسية» يستضيف بطـولات قفـز الحواجـز الدوليـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل فرسان وفارسات قفز الحواجز من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، مشاركاتهم في الجزء الأول لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته التاسعة، واشتملت منافسات الأسبوع 11 على 11 شوطاً جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين بميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

في أول أشواط فرسان المستوى الأول والشباب، بمواصفات المرحلتين، على حواجز (130) سم، شارك 30 فارساً وفارسة، ونالت الفارسة تينا لوند بالفرس «بايس هوتيير» من نادي دبي للبولو والفروسية جائزة المركز الأول، وتجدد التنافس بين فرسان الفئتين في شوط بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها (135) سم، وفازت الفارسة تينا لوند مع الفرس، بجانب فوزها بالمركز الأول مع الفرس «بيوند» في منافسة من مرحلتين على حواجز ارتفاعها (140) سم.عاد الفارس مفتاح الظاهري للتألق لاعتلاء منصة التتويج فائزاً بجائزة المركز الأول مع الجواد «إكسبلوسيف» من نادي تراث الإمارات بعد إكمال مسار الجولة الواحدة في الزمن الأفضل على حواجز تراوح ارتفاعها بين (115 120) سم خصصت لمشاركة فرسان المستوى الثاني وبحواجز ارتفاعها (120) سم صمم،حاز الفارس يوسف ساواس بالجواد «إلتون» من نادي الباهية المركز الأول.