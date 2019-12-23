الإمـارات يحقـق أكبـر فـوز.. وعـودة قويـة للحمريـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

حافظ دبا الحصن على المركز الأول في صدارة فرق دوري الأولى بفوزه على العربي، فيما قفز فريق الإمارات إلى المركز الثاني بعد أن حقق أكبر فوز في البطولة حتى الآن على حساب العروبة بخمسة أهداف لواحد، وتراجع البطائح للمركز الثاني رغم فوزه على مسافي، فيما حقق الحمرية أول نصر وكسب موقعة دبا الفجيرة، ليضع نفسه في الاتجاه الصحيح، وانتهت مباراة مصفوت والذيد بفوز «القناصة» بهدف نظيف.

وشهدت الجولة السادسة إحراز 14 هدفاً، 6 منها في مباراة الإمارات والعروبة، فيما خرجت البطاقة الصفراء 26 مرة.

حقق دبا الحصن فوزه الرابع في البطولة ورفع رصيده إلى 14نقطة وجاء انتصار الفرقة الخضراء على حساب العربي.

حافظ الحصن على المركز الأول متابعاً نتائجه الجيدة ليؤكد رغبته القوية في الصعود لدوري الخليج العربي، وهو سيواجه التعاون في الجولة المقبلة.وفي المقابل، خسارة العربي كانت متوقعه عطفاً على الفوارق بين الطرفين وبقي الفريق القيواني برصيد 6 نقاط متساوياً مع الحمرية.

وضرب فريق الإمارات من جهته بقوة وحقق فوزاً كبيراً على العروبة بخمسة أهداف لواحد ولم يجد صاحب الأرض صعوبة في الفوز واستغل الحالة التي كان عليها منافسه وأهدر الفريق فرصاً كانت كفيلة بزيادة غلته من الأهداف، بينما ظهر فريق العروبة بمظهر أثار التساؤلات.وخرج من تابعوا اللقاء مقتنعين بأن العروبة وبهذا الأداء لن يستطيع المنافسة على الصعود وأنه خارج الحسابات على الأقل حالياً، ورغم تغيير المدرب فالوضع لم يتغير في العروبة بل قد يكون أسوأ لأن الفريق لم يخسر مع مدربه السابق بخمسة أهداف.

وقدم فريق الإمارات مباراة جيدة واستحق الفوز وكان الطرف الأفضل في المواجهة، وتعامل بواقعية مع اللقاء ودفع المدرب بتشكيلة معقولة عدا إشراك يوسف محمد في وظيفة الظهير الأيسر ويبدو أن الجهاز الفني مصر على الدفع بأحد لاعبي الارتكاز في هذه الوظيفة فهو كان أشرك عبدالله علي من قبل ثم جاء الدور على يوسف في المباريات الثلاث الأخيرة.



تقدم وتراجع



ورفع الإمارات رصيده إلى 11 هدفاً مقابل 3 في مرماه، ما يعني أنه فريق جيد دفاعاً ومميز هجومياً، كما أن الإمارات اقترب من المتصدر دبا الحصن وقلص الفارق معه إلى نقطتين فقط.

وعاد الإمارات من بعيد ليصل إلى الوصافة، فالأخضر تعادل في المباريات الثلاث الأولى قبل أن ينتفض أمام التعاون ثم يفوز على العروبة وقبله دبا وللانتصارين الأخيرين أهمية كبيرة لأنهما تحققا على حساب فريقين مرشحين للصعود ومنافسين مباشرين.

وتراجع البطائح للمركز الثالث رغم فوزه على مسافي بثنائية ورفع رصيده إلى 11نقطة، ذلك أن الخسارة السابقة أمام الذيد كانت مؤثرة وحرمته من تصدر المسابقة وكانت سبباً في تراجعه للمركز الثالث، لكنه مازال في وضعية جيدة وهو ليس بعيداً عن الأول والثاني.

أما مسافي فليس هناك جديد فهو يتلقى الخسارة تلو الأخرى منذ انطلاق المنافسة وهو الفريق الوحيد الذي لم يحصل على أي نقطة حتى الآن.



الفوز الأول



وتكبد دبا الفجيرة الخسارة الثانية توالياً في البطولة فبعد أن عاد من رأس الخيمة خالي الوفاض وخسر من الإمارات، تعرض لخسارة جديدة على ملعبه أمام فريق الحمرية، وكان «النواخذة» تقدم قبل أن يدرك الهامور التعادل للحمرية، ثم يسجل العماني سعيد جمعه الثاني، ليتراجع دبا إلى المركز الرابع وبقي برصيد عشر نقاط.

ومشكلة النواخذة أن الخسارتين الأخيرتين ليستا عاديتين لأنهما أمام فريقين منافسين مباشرين، وهو كان تعادل مع البطائح من قبل وتبقت له مواجهة دبا الحصن.

ويعيش دبا الحصن ظروفاً صعبة بغياب عدد كبير من لاعبيه الأساسين إلى جانب تراجع مستوى مجموعة أخرى وهو بحاجة للعودة بسرعة قبل فوات الأوان.

وعاد الحمرية بالعلامة الكاملة وحقق أول فوز في الدوري وكان قد تعادل مع العربي والإمارات والتعاون وخسر من دبا الحصن، لكنه نجح في العودة وفي مواجهة أحد أبرز المرشحين،حيث قفز برصيده إلى ست نقاط وهو خاض خمس مباريات فقط، بينما خاضت بقية الفرق ستة لقاءات.

وعاد مصفوت لسكة الانتصارات وكسب الذيد بهدف ياسين سيراندي في مباراة كانت مهمة جداً للطرفين دخلها كلاهما بحثاً عن الفوز، غير أن المضيف عرف كيف يحقق هدفه، فيما عاد الذيد بخفي حنين وكان يتطلع إلى متابعة نتائجه الجيدة خاصة بعد الفوز على البطائح فيما أثبت مصفوت مرة أخرى أنه فريق متطور وأنه مصمم على أن يكون رقماً صعباً في المنافسة وهو حالياً في المركز الخامس برصيد ثماني نقاط.



الجولة السابعة



تقام مباراتان في افتتاح الجولة السابعة يوم الجمعة المقبل حيث يستضيف مسافي فريق مصفوت، فيما يستقبل الحمرية فريق العروبة، ويوم السبت تستكمل الجولة بثلاث مواجهات تجمع التعاون مع دبا الحصن، والعربي ودبا الفجيرة، والذيد والإمارات وستكون مواجهة الحمرية والعروبة المواجهة الأبرز في الجولة فيما يخضع البطائح للراحة.



كوني يغيب أمام العروبة

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يغيب بكاري كوني لاعب فريق الحمرية عن تشكيلة العنابي في المباراة المقبلة أمام العروبة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء النواخذة، وسيكون عبدالله العامري البديل المرشح للمشاركة مكانه.

ولم يقدم بكاري مردوداً جيداً مع الفريق ويعتبر أحد أسباب النتائج غير الجيدة للعنابي، بيد أن اللاعب سيكون خارج أسوار القلعة العنابية في «الميركاتو»، حيث يعود جلمار إلى القائمة.



الشامسي: فوز الحمرية معنوي



وصف جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية فوز فريقه على دبا الفجيرة بأنه معنوي وتحقق على حساب فريق مرشح للصعود وقال: لم يكن أمامنا خيار سوى الفوز، المباراة كانت طريقاً لاتجاه واحد، واعتقد أن اللاعبين والمدرب أحسنوا التعامل مع المواجهة وحققوا المطلوب، الكل أدى بحماسة ومسؤولية والشيء الأهم في هذه المباراة عودة الروح.

وأضاف: كنا بحاجة إلى الفوز، الفريق لم يكن سيئاً في أكثر من مباراة ولكن الانتصار هو الأهم، هذا الفوز وضعنا في الطريق الصحيح بيد أن التحدي هو استمرار الفريق في الانتصارات.



الترتيب



يتصدر دبا الحصن الترتيب برصيد 14نقطة، ويحتل الإمارات المركز الثاني برصيد 12نقطة، ثم البطائح وله 11نقطة، ودبا الفجيرة وله عشر نقاط، ومصفوت وله ثماني نقاط، والذيد السادس برصيد سبع نقاط، والعربي السابع وله ست نقاط، والحمرية الثامن بست نقاط أيضاً، والعروبة التاسع بخمس نقاط والتعاون العاشر وفي رصيده نقطة وحيدة، ثم مسافي من دون رصيد.

العبدولي: الغيابات ليست عذراً لدبا الفجيرة



اعتذر جمعة العبدولي، مدير فريق دبا الفجيرة للجماهير، بعد الخسارة من الحمرية وقال: الجمهور لم يقصر، حضر ودعم اللاعبين، وكنا نأمل أن نهديه الفوز خاصة بعد أن خسرنا من الإمارات، لكن لم ننجح في مسعانا وتلقينا خسارة جديدة.

وأضاف: لا شك في أن الخسارة أمام المنافسين المباشرين مؤثرة جداً، فنحن بقينا في مكاننا وهم تقدموا، لكن الدوري مازال طويلاً والفريق قادر على العودة، وعلينا أن نفكر ونركز على لقاء العربي حالياً، فمباراة الحمرية انتهت والبكاء على اللبن المسكوب لن يفيد، واعتقد أن مباراة العربي ستكون صعبة جداً ويجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا الفريق لم يخسر أي مباراة على ملعبه.

وعن سبب النتائج الأخيرة قال إن الغيابات أثرت، مشيراً إلى غياب خمسة لاعبين من أصحاب الخبرة عن المباراتين السابقتين، قبل أن يستدرك، لكن الغيابات يفترض إلا تكون عذراً، وقال: «عموماً ثقتنا كبيرة في لاعبينا ونأمل أن يعود الفريق إلى سكة الفوز في المباراة المقبلة».