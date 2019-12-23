شكرا لقرائتكم خبر عن الطــواش بطـل سباق الحمرية للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق دراج نادي أبوظبي الصاعد حامد الطواش بطولة سباق الفردي العام لفئة الناشئين الذي أقيم أمس في الحمرية لمسافة 40 كم والذي شارك فيه 74 دراجاً من مختلف الأندية وذلك بعد فوزه بالمركز الأول بجدارة متفوقاً على دراج نادي شباب الأهلي ايفان لوكاس الذي حل في المركز الثاني ودراج نادي النصر لانس رومانتا صاحب المركز الثالث.

وعقب انتهاء السباق قام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد بتقليد الفائزين الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

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