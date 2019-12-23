سلطان بن خليفة: فريق أبوظبي صنع تاريخاً لاينسى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة تحقيق فريق أبوظبي للقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 لموسم 2019، والفوز باللقب الغالي لأقوى بطولة بحرية على مستوى الرياضات العالمية والدولية البحرية للموسم الثالث على التوالي، وللمرة السابعة في تاريخ الفريق عبر مشاركاته في هذا المونديال.

كما هنأ سموّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات.

وأكد سموه أن تحقيق التميز والتفوق البحري لم يكن ليحدث لولا الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوفير كل مقومات النجاح والتفوق من أجل فريق أبوظبي، وتهيئة البيئة المناسبة من أجل التفوق في كل الرياضات البحرية.

وقال: دعم أصحاب السمو للفريق وللنادي كان هو السبب الرئيسي في أن نصل اليوم إلى قمة المونديال العالمي، تحقيق الفريق لتسعة ألقاب مختلفة في خمس بطولات دولية بحرية هو تفوق مستحق للفريق الإماراتي الذي حقق أفضل انتشار وحضور للرياضة الإماراتية طوال الموسم، وفي كل المشاركات المختلفة التي قام بها، لا نرى انتشاراً رياضياً أفضل من الذي حققه فريق أبوظبي، حيث كان له دور كبير في رفع علم الإمارات في العديد من عواصم ومدن العالم، وتقديم الصورة المشرقة للرياضة الإماراتية في كل مكان، فريق أبوظبي صنع لنا تاريخاً لا يُمحى وقدم الصورة الملهمة للرياضة الإماراتية.

وأشاد سموه بكل كوادر فريق أبوظبي معرباً عن سعادته بأن يضم الفريق أسماء شابة وكوادر وطنية ساهمت في تحقيق الإنجاز، وقال: نفخر كثيراً بأن فريق أبوظبي يضم في صفوفه كوادر وطنية كان لها بالغ الأثر في تحقيق الإنجاز، والارتقاء بمستوى الفريق للأفضل، وأن يكون له السيادة والتفوق في كل البطولات البحرية هذا الموسم.

وأضاف سموه: وصلنا لمرحلة عالية جداً من التفوق، وبلغنا قمة الهرم في هذه البطولة، ويجب أن نعمل من الآن على كيفية الحفاظ على كل هذه المكتسبات التي حققها الفريق في البطولة وأن نبدأ الموسم القادم من الآن بالتجهيز والتحضير.

وحقق فريق أبوظبي للزوارق السريعة إنجازاً متميزاً بالفوز بلقب موسم 2019 لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 للموسم الثالث على التوالي، وللمرة السابعة في تاريخه في الجولة الخامسة والختامية التي أقيمت في إمارة الشارقة أمس على بحيرة خالد.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق كان متصدراً للترتيب العام طوال الموسم عن طريق زورق أبوظبي1 بقيادة شون تورنتي والذي أحرز المركز الثاني في الجولة الختامية كي يصل إلى النقطة 79 في مشوار البطولة، ويتشارك في النقاط مع السويدي جوناس آندرسون الذي حلّ في المركز الأول في جولة الشارقة ووصل للنقطة 79 أيضاً، ولكن تفوق شون بإحراز اللقب حيث إنه كان الأفضل من ناحية المراكز طوال الموسم.

وتضم قائمة إنجازات فريق أبوظبي في 2019 لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، ولقب الفرق لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وبطولة العالم لتحدي الزوارق الكلاسيكي 24 ساعة، ولقب العالم في فئة الحركات الاستعراضية للدراجات المائية، وبطولة العالم للدراجات المائية لفئة جي بي2، وفضية بطولة العالم لزوارق الإكس كات، وفضية بطولة العالم للدراجات المائية فئة الناشئين 3.2.