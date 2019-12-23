ختام رائع لمهرجان نادي الحبتور للبولو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط حضور جماهيري كبير وطقس رائع، قاد الدكتور عبدالرحمن العبار ومواطنه خالد العمران فريقهما السعودي «انكور والدكتور» إلى فوز كبير بعشرة أهداف مقابل ستة لفريق هسكيث ومهرة، وصيف مهرجان الحبتور للبولو والذي شهد مشاركة أربعة فرق حملت كل منها 6 هانديكاب.

كانت المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الرئيسي لنادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي لاند قد بدأت بتقدم فريق العبار والعمران بهدفين للاشيء، إلا أن فريق هسكيث ومهرة أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول. وشهد الشوط الثاني هجمات مكثفة على فريق هسكيث ومهرة، وأضاف لاعبو الفريق السعودي 4 أهداف تباعاً لينتهي الشوط بستة أهداف مقابل هدفين، وفي الشوط الثاني تحرك فريق مهرة وأحرز هدفين، ليرتفع رصيده إلى 4 أهداف بينما نجح فريق العبار والعمران في إحراز ثلاثية ليصبح رصيده تسعة أهداف. وعقب المباراة قام ممثل شركة المازن راعية المهرجان بتتويج الفائزين، ونال الدكتور عبدالرحمن جائزة أفضل لاعب.

جدير بالذكر أن بطولة كأس دبي الفضية تقام في الفترة من 24 من يناير وحتى 7 فبراير المقبل، أما كأس دبي الذهبية فستنطلق يوم 15 فبراير وتختتم في السادس من مارس.