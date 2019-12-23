أبوظبي تستضيف مونديال المواي تاي في يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

حقق اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج إنجازاً جديداً قبل أن يطوي عام التسامح 2019 أوراقه، بعد موافقة الاتحاد الدولي للمواي تاي على إسناد بطولة العالم للمواي تاي 2020 لعاصمة الفخر أبوظبي في يونيو من العام المقبل.

وجاء الإعلان عن استضافة عاصمة الإمارات للحدث العالمي خلال حفل التكريم الذي أقامه اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أمس الأول، بشاطئ فندق راديسون بلو، في كورنيش أبوظبي لضيوف بطولة آسيا للمواي تاي، بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وحضور عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وطارق بن هزيم المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد، المدير التنفيذي للاتحاد، والأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي الذي تم انتخابه مؤخراً عضواً في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للمواي تاي، وذلك خلال اجتماعات الاتحاد الدولي للمواي تاي التي انعقدت في تركيا على هامش بطولة العالم للمواي تاي.

وحضر حفل التكريم الدكتور ساكشي تبسون، رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، وستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، وأعضاء الاتحاد الآسيوي ورؤساء الوفود المشاركة، وعدد من القيادات الرياضية.

وأعلن الاتحاد الدولي للمواي تاي خلال الحفل عن الموافقة على استضافة الإمارات للحدث العالمي وتنظيم بطولة العالم لمختلف الفئات العمرية للمواي تاي في العاصمة أبوظبي، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 100 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال عبدالله سعيد النيادي: «إن دولة الإمارات تحرص على التميز ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأبوظبي قادرة على إبهار العالم بتنظيم بطولة العالم 2020 للمواي تاي، بعد أن أصبحت عاصمة لألعاب الرياضية القتالية، لما تمتلكه من إمكانات وقدرات وكفاءات وكوادر إدارية تنظيمية، من شأنها أن تحدث نقله في مختلف الألعاب الفردية خاصة».

وثمن النيادي حصاد منتخب الإمارات في البطولة الآسيوية للمواي تاي التي اختتمت أمس الأول، وشهدت حصول منتخبنا على 17 ميدالية ملونة وضعت المواي تاي الإماراتي في المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة، وهو ما يعتبر إنجازاً على حساب منتخبات عريقة ضمتها البطولة.

وجدد ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، ثقته بدولة الإمارات، مؤكداً قدرة أبوظبي على استضافة بطولة العالم للمواي تاي 2020، بعد أن تقدمت 4 دول لنيل شرف تنظيم مونديال المواي تاي القادم، لتأتي الموافقة على طلب الإمارات بإجماع تام نتيجة الطفرة الرائعة التي شهدتها البنية التحتية الإماراتية في مختلف المجالات.

وذكر فوكس أن اتحاد الإمارات للمواي تاي أحدث تأثيراً هائلاً في عالم اللعبة، من خلال استضافته للعديد من البطولات الإقليمية، على الرغم من حداثة إشهاره في مايو 2017، مما ساعد الهيئة المنظمة للمواي تاي في آسيا عند اختيار المدينة المضيفة للبطولة الآسيوية لهذا العام 2019، على اختيار أبوظبي دون تردد.