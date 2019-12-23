شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: لا علم لي بمفاوضات مع السومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب نفى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي ما تردد عن مفاوضات تجري مع مهاجم الأهلي السعودي لضم مهاجمه لصفوف «الفرسان»، مؤكدا أنه لم يطلب أبداً ضم السومة كما يثار. وأضاف: «أستغرب مما يشاع خاصة أنني لم أفكر في السومة على الإطلاق، وهذا الأمر لم يخطر ببالي، كما لا يوجد عندي أي خبر من إدارة النادي بوجود مفاوضات مع اللاعب، ولا أتصور أن تقدم على ذلك دون علمي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أروابارينا: لا علم لي بمفاوضات مع السومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.