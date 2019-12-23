شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يسقط أمام أخير «البريميرليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط مانشستر يونايتد أمام مضيفه واتفورد متذيل الترتيب بنتيجة صفر-2 ضمن اللقاء الذي جمعهما في المرحلة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليج»، بعد خطأ فادح لحارسه الإسباني دافيد دي خيا. وواصل فريق «الشياطين الحمر» نتائجه المخيبة أمام الأندية «الصغرى» في ظل نتائجه المميزة أمام الفرق الكبرى، إذ لم يخسر هذا الموسم في الدوري أي مباراة أمام الخمسة «الكبار» وليستر سيتي (أربعة انتصارات وتعادلان).

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