تسجيل صوتي يفضح حكم الكلاسيكو وريال مدريد يحتج









اسماء السيد - فجرت وسائل الإعلام الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن نادي ريال مدريد حصل على تسجيل صوتي يتضمن النقاش الذي دار بين الحكم أليخاندرو هيرنانديز وحكام الفار، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة التي جمعت الفريق الملكي وغريمه برشلونة.

وخرج ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي من أرض الاخير على ملعب "كامب نو" الاربعاء في الكلاسيكو المؤجل بين الغريمين التقليديين من المرحلة العاشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، على خلفية الاحتجاجات في اقليم كاتالونيا المؤيدة للانفصال عن اسبانيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد حصل على التسريب الذي شمل حوارا بين غرفة الفيديو وأليخاندرو هيرنانديز حكم الكلاسيكو، ويدين الأخير دون الكشف عن تفاصيله.

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ووفقا للصحيفة المقربة من أسوار النادي الملكي، فإن إدارة ريال مدريد ستتقدم بطلب لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن التأكد من هذا التسجيل الصوتي الذي جمع بين حكم اللقاء وحكام غرفة "الفار".

وأثارت قرارات حكم الكلاسيكو أليخاندرو هيرنانديز الكثير من الجدل، حيث يرى البعض أنه حرم الفريق الملكي من ركلتي جزاء.

كما أثار الحكم غضب نجوم الفريق الملكي الذين أدلوا بتصريحات بعد المباراة أكدوا من خلالها تعرضهم للظلم.

