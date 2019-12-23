فايلر يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدا بالدوري المصري

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سخوض به الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري باللقاء المقرر غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة .

وجاء تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرفومحمود متولي وسعد سمير ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني.

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خط الوسط: حسام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووليد سليمان وعمرو السولية وأحمد الشيخ وجيرالدو وأليو ديانج.

خط الهجوم: مروان محسن وجونيور أجايي ووليد أزارو

وشهدت قائمة الأهلي على عودة أحمد فتحي وعمرو السولية، بينما غاب رامي ربيعة.