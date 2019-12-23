شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جمعية اللاعبين المحترفين يواجه تليفونات بنى سويف فى أولى المباريات الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الاثنين فى تمام الساعة الثانية والنصف فريق جمعية اللاعبين المحترفين الغير مقيدبن بأندية مع فريق تليفونات بنى سويف فى أولى المباريات الودية بملعب الآسيوطى وذالك من أجل تسويق هؤلاء اللاعبين .

أكد أبوالعنيين شحاتة المدير الفني لجمعية اللاعبين المحترفين أن فريق الجمعية يمتلك لاعبين على مستوى عالى يؤهلهم للانضمام لأندية الدورى الممتاز والممتاز ب إلى جانب بعض اللاعبين الأفارقة الجيدين.

فيما أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أنه تم توفير كافة الإمكانيات لنجاح المعسكر الذى يقام بمنتجع الآسيوطى وأنه تم الاتفاق مع عدد من أندية الدورى الممتاز والدرجة الثانية لعمل عدد من المباريات الودية بهدف تسويق هؤلاء اللاعبين بهدف القضاء على البطالة فى الملاعب المصرية وهو أحد الأدوار الرئيسية للجمعية والتى ينادى بها الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيبرو .

وأضاف عبدالغنى انة سوف يقوم بمشاهدة المباراة من أرض الملعب وبصحبتة عدد من رؤساء الأندية المصرية بهدف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين .