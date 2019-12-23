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منتخب جمعية اللاعبين المحترفين يواجه تليفونات بنى سويف فى أولى المباريات الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الاثنين فى تمام الساعة الثانية والنصف فريق جمعية اللاعبين المحترفين الغير مقيدبن بأندية مع فريق تليفونات بنى سويف فى أولى المباريات الودية بملعب الآسيوطى  وذالك من أجل تسويق هؤلاء اللاعبين . 

 

أكد أبوالعنيين شحاتة المدير الفني لجمعية اللاعبين المحترفين أن فريق الجمعية يمتلك لاعبين على مستوى عالى يؤهلهم للانضمام لأندية الدورى الممتاز  والممتاز ب إلى جانب بعض اللاعبين الأفارقة  الجيدين. 

 

فيما أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أنه تم توفير كافة الإمكانيات لنجاح المعسكر الذى يقام بمنتجع الآسيوطى وأنه تم الاتفاق مع عدد من أندية الدورى الممتاز والدرجة الثانية  لعمل عدد من المباريات الودية بهدف تسويق هؤلاء اللاعبين  بهدف القضاء على البطالة فى الملاعب المصرية وهو أحد الأدوار الرئيسية للجمعية والتى ينادى بها الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيبرو . 

 

وأضاف عبدالغنى انة سوف يقوم بمشاهدة المباراة من أرض الملعب وبصحبتة عدد من رؤساء الأندية المصرية بهدف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين . 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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