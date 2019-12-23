شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل مكالمة اللاعب محمد صلاح للطبيب المعالج لوالدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللاعب الدولى محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى والمتحرف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى اتصالا هاتفيا بالدكتور جمال موسى استشارى الجراحة العامة بطنطا، للاطمئنان على حالة والدته الصحية، والتى أجرى لها عملية جراحية مؤخرا.

واستقبل الدكتور جمال موسى والده اللاعب وخاله عبد العزيز البمبى، وقام اللاعب بالتواصل مع الطبيب على هاتف والدته للاطمئنان على حالتها الصحية، وطمأن الطبيب اللاعب عليها ونجاح العملية الجراحية التى أجريت لها.

كما هنأ الطبيب اللاعب بالتتويج بكأس العالم للأندية ضمن صفوف ليفربول، وحصوله على جائزة أحسن لاعب فى البطولة.

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وداعب" موسى" اللاعب بعزومته على الغداء على نفقته الخاصة فور وصوله لمصر، ثم أهدت والدة اللاعب طبيبها تيشرت ليفربول للاعب محمد صلاح.