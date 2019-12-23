شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل جديدة فى وفاة إدارى الفريق بسبب "الملاريا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك، كافة التفاصيل الخاصة حول وفاة وليد قاصد إدارى الفريق الأول بمرض الملاريا، بعدما تعرض للإصابة بالمرض على هامش تواجد الفريق فى الكونغو لمواجهة مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
وأوضح المصدر لـ"سوبر كورة"، إن أفراد البعثة حصلوا على التطعيم الخاص بالمرض قبل السفر وكذلك الراحل وليد قاصد ولكنه أوضح إن الأمر لا يتوقف على التطعيم قبل السفر فقط ولكن هناك جرعات مختلفة خلال الرحلات الأفريقية وكذلك بعد العودة وتعتبر أدوية وقائية ضد المرض.
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