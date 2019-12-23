شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك الاحد 22 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك الأحد الموافق 22 / 12 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، فى الجولة العاشرة بالدورى، بجانب الانتهاء من إبرام العقد الجديد لطارق حامد.

الزمالك يبرم عقدا جديدا لطارق حامد مقابل 15 مليون جنيه سنويا

انتهي مسؤولو الزمالك من إبرام العقد الجديد لطارق حامد لاعب وسط الفريق، الذي يقتضي بحصوله علي 15 مليون جنيه سنوياً، ووفقا لمصدر مسؤول بالنادى الأبيض أوضح إن العقد الجديد تم الانتهاء منه بصورة رسمية حيث قام بالتوقيع عليه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي حتى يتم صرف من خلاله مقدم التعاقد للاعب خلال الفترة الجارية بعد الوعد الذى حصل عليه اللاعب من قبل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة الذى يحرص على العمل فى الوقت الحالى نحو إنهاء كافة الأمور المالية الخاصة بلاعبى الفريق حتى لا يكون هناك أي مبرر لتراجع النتائج داخل الفريق .

مران الزمالك.. ظهور "جنش".. اهتمام بـ"زيزو".. وتقسيمة فى النهاية

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادى، استعدادا لمواجهة الإنتاج وطالب المدير الفنى للزمالك اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة الحالية، قبل المواجهة المهمة أمام الإنتاج الحربى، مؤكداً ضرورة الفوز من أجل عودة الفريق إلى الطريق السليم، وشهدت الجلسة تقديم كارتيرون مجموعة من النصائح للاعبين من أجل تنفيذها فى المران، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل التكتيكية التى يرغب فى العمل عليها. فيما تواجد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، فى مقر النادى من أجل استكمال البرنامج الخاص به تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق كما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون على إقامة تقسيمة للفريق بجانب بعض التدريبات الخاصة بالإطالات عقب انتهاء التقسيمة، وشهدت هذه الفقرة اهتماما خاصا بأحمد سيد "زيزو" من أجل تجهيزه لمواجهة الإنتاج الحربى. Advertisements الزمالك يكشف موقف حازم إمام والونش وشيكابالا قبل مواجهة الإنتاج

كشف جهاز الزمالك، حالة الثلاثى حازم إمام ومحمود الونش وشيكابالا لاعبى الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام بعد غد الثلاثاء، على ستاد السلام، وأوضح جهاز الزمالك إن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق انتظم اليوم التدريبات الجماعية بعد تغيبه عن تدريب الفريق بالأمس وبذلك أصبح جاهز للمشاركة أمام الإنتاج الحربى، في حين أدى محمود شيكابالا تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال وكذلك خاض كل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني تدريبات تأهيلي بعد تعرضهما للإجهاد، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي للمباراة المقبلة .

كارتيرون يُفاضل بين عواد وأبو جبل أمام الإنتاج بسبب "زيسكو"