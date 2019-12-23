اخبار نادى الزمالك الاحد 22 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك الأحد الموافق 22 / 12 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، فى الجولة العاشرة بالدورى، بجانب الانتهاء من إبرام العقد الجديد لطارق حامد.
الزمالك يبرم عقدا جديدا لطارق حامد مقابل 15 مليون جنيه سنويا
مران الزمالك.. ظهور "جنش".. اهتمام بـ"زيزو".. وتقسيمة فى النهاية
عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادى، استعدادا لمواجهة الإنتاج وطالب المدير الفنى للزمالك اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة الحالية، قبل المواجهة المهمة أمام الإنتاج الحربى، مؤكداً ضرورة الفوز من أجل عودة الفريق إلى الطريق السليم، وشهدت الجلسة تقديم كارتيرون مجموعة من النصائح للاعبين من أجل تنفيذها فى المران، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل التكتيكية التى يرغب فى العمل عليها.
فيما تواجد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، فى مقر النادى من أجل استكمال البرنامج الخاص به تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق كما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون على إقامة تقسيمة للفريق بجانب بعض التدريبات الخاصة بالإطالات عقب انتهاء التقسيمة، وشهدت هذه الفقرة اهتماما خاصا بأحمد سيد "زيزو" من أجل تجهيزه لمواجهة الإنتاج الحربى.
الزمالك يكشف موقف حازم إمام والونش وشيكابالا قبل مواجهة الإنتاج
كشف جهاز الزمالك، حالة الثلاثى حازم إمام ومحمود الونش وشيكابالا لاعبى الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام بعد غد الثلاثاء، على ستاد السلام، وأوضح جهاز الزمالك إن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق انتظم اليوم التدريبات الجماعية بعد تغيبه عن تدريب الفريق بالأمس وبذلك أصبح جاهز للمشاركة أمام الإنتاج الحربى، في حين أدى محمود شيكابالا تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال وكذلك خاض كل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني تدريبات تأهيلي بعد تعرضهما للإجهاد، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي للمباراة المقبلة .
كارتيرون يُفاضل بين عواد وأبو جبل أمام الإنتاج بسبب "زيسكو"
يفاضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بين الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل، حارسى الأبيض، للاختيار من بينهما للمشاركة أساسيًا فى مباراة الفريق أمام الإنتاج وفضل كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الدفع بمحمد أبوجبل فى مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة التاسعة من المسابقة المحلية، حيث رأى المدرب الفرنسى ضرورة إراحة محمد عواد، بعدما ظهر بأداء متذبذب فى مباراة طلائع الجيش، والتى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثامنة من المسابقة.
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